Участники Пермского инженерного-промышленного форума обсудили компоненты технологического лидерства региона

На Пермском инженерно-промышленном форуме состоялась пленарная сессия «Создано в Пермском крае», участники которой поделились своим взглядом на развитие Прикамья. Во вступительном слове губернатор Дмитрий Махонин отметил, что уже несколько лет ПИПФ — это не только площадка для демонстрации промышленных успехов и разработок, но других достижений региона. Рад, что к форуму присоединяются все больше школьников и студентов, знакомятся с нашими предприятиями. Кроме того, в этом году отдельным блоком представлена культура. Прикамье — это не только индустриальный, но и культурный центр страны», — сказал губернатор.

Заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Алексей Кузьмицкий обратил внимание, что президентом определены национальные цели развития страны, одна из которых — технологическое лидерство, которое подразумевает ответы на вызовы завтрашнего дня. Свою лепту в достижение этой цели вносит и Пермский край. Он напомнил, что Прикамье стало одним из пилотных регионов страны, где была принята программа научно-технологического развития. Директор департамента химической промышленности Минпромторга РФ Артур Смирнов отметил, что эта отрасль является фундаментом для развития Пермского края. По словам господина Смирнова, он познакомился с продукцией пермских компаний на выставке «Промкооперация» и отметил их перспективность для участия в федеральном проекте «Новые материалы и химия».

Отдельное внимание участники сессии уделили развитию кадрового потенциала для нужд промышленности. Представитель ПАО «Газпром» Виктор Шарохин отметил, что в рамках промкооперации Пермский край сотрудничает с крупнейшими российскими холдингами. В свою очередь, компании активно налаживают взаимодействие с вузами региона для подготовки специалистов.

Тему кадрового потенциала и кооперации продолжил директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров. Он отметил, что в дни проведения ПИПФ технопарк стал площадкой проведения первого в России чемпионата по программированию промышленных роботов. Его участниками стали представители вузов из восьми регионов страны. По его словам, такие проекты становятся точкой притяжения для молодежи.