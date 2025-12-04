Коммерческую организацию в Ярославле оштрафовали за взятку главе района

В Ярославле коммерческую организацию оштрафовали на 500 тыс. руб. за коррупционное правонарушение. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура выявила, что в декабре 2023 года заместитель директора ООО «Формат С» через посредника передал взятку главе администрации Гаврилов-Ямского района. Взятка, превышавшая 180 тыс. руб., была дана за покровительство при заключении контракта на поставку, сборку и установку хоккейного корта в Гаврилов-Яме. По итогам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье 19.28 КоАП РФ.

Мировой судья назначил ООО «Формат С» штраф в размере 500 тыс. руб. Прокуратура намерена контролировать уплату штрафа после вступления судебного акта в законную силу. Расследование уголовных дел в отношении взяткодателя и взяткополучателя продолжается.

Антон Голицын