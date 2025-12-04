Путин: нет смысла спешить с введением единой валюты БРИКС

Сейчас нет необходимости торопиться с введением единой валюты БРИКС. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У нас нет сейчас такой цели в рамках БРИКС — создание единой валюты. Это процесс спокойный»,— сказал Владимир Путин в интервью телеканалу India Today. Президент отметил, что спешить в этом вопросе не стоит — это позволит избежать ошибок.

Владимир Путин также привел в пример Европу, где была введена система единой валюты — евро. Некоторые страны не были к этому готовы, и у них возникли проблемы с регулированием некоторых вопросов, связанных с социальной сферой, сказал президент. Он отметил, что возможности использования национальных валют для расчетов в БРИКС необходимо расширять.

Президент России сегодня прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В эти дни в Нью-Дели проходит российско-индийский бизнес-форум.