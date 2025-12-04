Портфель потребкредитов банков РФ сократился на 11%

За 10 месяцев 2025 года портфель потребительских кредитов российских банков сократился на 11%. Речь идет о кредитах наличными, необеспеченном кредитовании. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев, который выступал модератором сессии на конференции «Ъ» об итогах года для финансового рынка.

Если смотреть в соотношении объема продаж кредитных продуктов за 10 месяцев этого года к 10 месяцам прошлого года, то падение будет еще радикальнее — 48%, отметил господин Щавелев. В третьем квартале относительно второго квартала, по его словам, было небольшое восстановление, но оно было обеспечено «одним крупным банком».

«Поэтому, действительно, с одной стороны, кредитование в этом году находится под большим давлением. Можно даже назвать это — идеальным штормом. С другой стороны, мы видим сильный рост пассивов и сбережений вкладчиков, — сказал господин Щавелев. — Те банки универсальной розницы, которые в этом году переложили вес кредитования на пассивные и, возможно, инвестиционные продукты, очевидно, чувствуют себя неплохо».

В аналитическом обзоре за IV квартал 2024 года Банка России сообщалось, что всего за весь прошлый год портфель потребительских кредитов вырос на 11,2%. ЦБ тогда прогнозировал, что в 2025 году потребительское кредитование продолжит замедляться, в том числе из-за высокой стоимости кредитов и жесткого макропруденциального регулирования. Годовая динамика оценивалась в диапазоне от -1 до +4%.