Воронежского адвоката Сергея Жеребятьева отправили под домашний арест

По ходатайству управления Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области Ленинский райсуд Воронежа заключил главу адвокатской конторы «Жеребятьев и партнеры» Сергея Жеребятьева под домашний арест до 2 февраля. В ведомстве сообщили, что он обвиняется в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в феврале этого года господин Жеребятьев предложил некоему подсудимому за 3 млн руб. добиться назначения для него условного срока. При этом сам адвокат выступал в деле представителем потерпевшего и, по версии следствия, не мог гарантировать такое решение. При получении денег 3 декабря фигурант был задержан следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ на месте преступления.

Региональный СКР изначально ходатайствовал о заключении господина Жеребятьева под домашний арест. Он сам просил разрешить ему встречи с некоторыми клиентами, которые являются фигурантами уголовных дел, чтобы передать их коллегам. При этом обвиняемый отметил, что вменяемое ему преступление произошло год назад, и все про него забыли.

Владимир Зоркий