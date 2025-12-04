Таможенники обнаружили в Псковской области пять голубей в носках

На российско-латвийской границе в Псковской области в салоне автомобиля нашли пять голубей в носках. Птиц поместили в них, чтобы обездвижить, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

Животных заметили в кабине грузового транспортного средства во время таможенного досмотра. Незадекларированных птиц перевозили среди личных вещей, они плотно лежали в небольшом чемодане.

Таможенники возбудили в отношении иностранного гражданина два дела об административном правонарушении: недекларирование товаров и несоблюдей запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Ему назначено наказание в виде штрафа. Голубей вернули на территорию сопредельного государства.

Татьяна Титаева