Воронежского адвоката отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Ленинский райсуд Воронежа по ходатайству регионального управления Следственного комитета России заключил на два месяца под домашний арест известного 61-летнего адвоката Сергея Жеребятьева. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, ему вменяется в вину покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Сергея Жеребятьева задержали 2 декабря при участии оперативников регионального УФСБ России. По версии следствия, в феврале этого года господин Жеребятьев, являвшийся представителем потерпевшего по уголовному делу, предложил подсудимому за 3 млн руб. оказать содействие в назначении условного срока. При этом адвокат, как считает обвинение, знал, что гарантировать этого не может. Его задержали при получении денег от введенного в заблуждение человека.

Сергей Жеребятьев обладает статусом адвоката с 1997 года. Он является представителем совета адвокатской палаты региона по защите прав адвокатов при производстве обыска, а также возглавляет контору «Жеребятьев и партнеры». Награжден почетной грамотой Федеральной палаты адвокатов России, медалью «За профессионализм» и орденом «За верность адвокатскому долгу». По данным воронежской адвокатской палаты, в конторе «Жеребятьев и партнеры» работают около 40 адвокатов.

Сергей Толмачев, Воронеж