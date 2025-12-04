Пермская теплоснабжающая компания намерена стать кредитором «Звезды-2013»
Арбитражный суд Пермского края принял заявление ПАО «Т Плюс» об установление размера требований кредиторов к рассмотрению в рамках дела о банкротстве «Звезда-2013». Сумма требований общества составляет 100,2 тыс. руб. Это следует из определения суда, опубликованного на сайте «Электронное правосудие». Следующее заседание по делу состоится 16 марта 2026 года.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
В ноябре «Ъ-Прикамье» сообщал, что ООО «Звезда-2013» вступило в процедуру банкротства. Арбитражный суд признал обоснованным заявление Сбербанка о признании ООО несостоятельным и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Также в реестр кредиторов общества намерен войти ВТБ, который взыскивает с компании 215 млн руб. В залоге у банка находится имущество компании, в том числе построенный с привлечением бюджетных средств спорткомплекс по ул. Гайдара, 12б. Ранее ВТБ требовал обращения взыскания на заложенное имущество.
Речь идет о нежилом помещении площадью 160 кв. м по ул. Куйбышева, 59, выставочном зале по ул. Ординской, 9, площадью почти 1,5 тыс. кв. м, земельном участке под ним площадью 6,64 тыс. кв. м, а также о здании построенного многофункционального спортивного центра и праве аренды земельного участка по ул. Гайдара, 12б. По данным истца, с февраля 2025 года ООО «Звезда-2013» перестало обслуживать кредит, после чего банк потребовал погасить его досрочно до 12 мая, но этого сделано не было. На сегодняшний день сумма требований кредитора составляет 215,14 млн руб.