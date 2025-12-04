Пермская теплоснабжающая компания намерена стать кредитором «Звезды-2013»

Арбитражный суд Пермского края принял заявление ПАО «Т Плюс» об установление размера требований кредиторов к рассмотрению в рамках дела о банкротстве «Звезда-2013». Сумма требований общества составляет 100,2 тыс. руб. Это следует из определения суда, опубликованного на сайте «Электронное правосудие». Следующее заседание по делу состоится 16 марта 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ноябре «Ъ-Прикамье» сообщал, что ООО «Звезда-2013» вступило в процедуру банкротства. Арбитражный суд признал обоснованным заявление Сбербанка о признании ООО несостоятельным и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Также в реестр кредиторов общества намерен войти ВТБ, который взыскивает с компании 215 млн руб. В залоге у банка находится имущество компании, в том числе построенный с привлечением бюджетных средств спорткомплекс по ул. Гайдара, 12б. Ранее ВТБ требовал обращения взыскания на заложенное имущество.

Речь идет о нежилом помещении площадью 160 кв. м по ул. Куйбышева, 59, выставочном зале по ул. Ординской, 9, площадью почти 1,5 тыс. кв. м, земельном участке под ним площадью 6,64 тыс. кв. м, а также о здании построенного многофункционального спортивного центра и праве аренды земельного участка по ул. Гайдара, 12б. По данным истца, с февраля 2025 года ООО «Звезда-2013» перестало обслуживать кредит, после чего банк потребовал погасить его досрочно до 12 мая, но этого сделано не было. На сегодняшний день сумма требований кредитора составляет 215,14 млн руб.