Главу канцелярии Армянской церкви Аршака Хачатряна арестовали
Служба национальной безопасности Армении арестовала главу канцелярии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Аршака Хачатряна. Об этом сообщил его адвокат Арсен Бабаян.
«Сотрудники Службы национальной безопасности задержали архиепископа Аршака Хачатряна в здании Следственного комитета»,— написал господин Бабаян в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Позже он опубликовал еще один пост, в котором написал, что задержание архиепископа не связано с «известной видеозаписью» и сообщил, что раскроет подробности позже.
В Следственном комитете республики сообщили Sputnik Армения, что господина Хачатряна задержали по делу о незаконном обороте наркотиков. По версии следствия, архиепископ в 2018 году подкинул наркотики в сумку одного из активистов, который проводил акцию с требованием ухода Католикоса всех армян Гарегина II, написал адвокат.
«В рамках расследования уголовного дела возбуждено публичное уголовное преследование по статье "Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в месте зрелищ»,— сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян в ответ о задержании архиепископа. Она подтвердила, что Аршака Хачатряна задержали по делу о сбыте наркотиков.