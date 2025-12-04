Какие коммуникационные сервисы блокировал Роскомнадзор

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

17 ноября 2016 года Роскомнадзор (РКН) приступил к блокировке соцсети LinkedIn. Это был первый случай, когда крупный международный ресурс приостановил работу в стране из-за нарушения закона «О персональных данных», обязывающего хранить персональные данные россиян на территории РФ.

16 апреля 2018 года Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск РКН о блокировке Telegram. Причиной стал отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования (за год до этого ФСБ заявила, что через Telegram готовился теракт в метро Санкт-Петербурга). В 2020-м РКН прекратил блокировку, позитивно оценив «высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму».

10 марта 2021 года РКН впервые применил техническую возможность замедления трафика, снизив скорость работы Twitter (ныне — X). Через год РКН сначала замедлил работу, а затем заблокировал соцсеть, заявив, что в ней распространяют «недостоверную общественно значимую информацию» об СВО.

С 4 марта 2022 года РКН блокирует доступ к Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) из-за «дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов», с 14 марта — Instagram, (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в которой «распространяются сообщения, поощряющие и провоцирующие совершение насильственных действий в отношении россиян». В том же месяце владельца Facebook и Instagram — компанию Meta Platforms Inc. признали экстремистской и запретили на территории РФ.

В 2023 году РКН начал блокировать сайты за ЛГБТ-контент («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ). В частности, 21 августа был ограничен доступ к сайту приложения для ЛГБТ-знакомств («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) Hornet.

9 августа 2024 года РКН ограничил доступ к мессенджеру Signal. Причина — нарушение требований, «выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях».

С 8 октября 2024 года заблокирована популярная в среде геймеров платформа Discord. Решение РКН обосновал необходимостью предотвращения использования мессенджера «в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков». По тем же причинам в декабре того же года был заблокирован Viber.

13 августа РКН заявил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp, объяснив меры тем, что мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».