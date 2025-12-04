В Переславле заканчивают первый этап создания пешеходной зоны

В Переславле-Залесском завершается первый этап создания пешеходной зоны, который подразумевал благоустройство участка от первой начальной школы до Спасо-Преображенского собора. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

По словам господина Евраева, рабочие уложили плитку, установили лавки и сделали ливневую канализацию. Вскоре стартует монтаж уличного освещения. В 2026 году благоустройство проведут на улице Садовой, за собором.

«Пешеходная зона расположена в историческом центре Переславля-Залесского, через который проходят основные экскурсионные маршруты. Создание комфортного пространства здесь — шаг к сохранению и достойному представлению нашего уникального наследия для жителей и гостей»,— прокомментировал господин Евраев.

Зампред областного правительства и министр строительства и ЖКХ региона Александр Баланцев напомнил о создании пешеходных центров и в других городах региона. Так, в настоящее время работы ведутся в Ярославле на улицах Депутатской и Максимова. Благоустройство выполняет государственное АО «Ярдормост».

Алла Чижова