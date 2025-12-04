Суд продлил арест основателя воронежской сети фастфуда «Русский аппетит»
Владельца сети «Русский аппетит» Прытыкина оставили в СИЗО до февраля
Ленинский райсуд Воронежа продлил меру пресечения бывшему депутату облдумы и главе сети фастфуда «Русский аппетит» Андрею Прытыкину, обвиняемому в даче взятки (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ). Он пробудет в СИЗО как минимум до 4 февраля. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в суде.
Андрей Прытыкин
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Андрея Прытыкина задержали в начале августа, с тех пор он находится в СИЗО.
По версии следствия, бизнесмен через свою помощницу и руководителя предвыборного штаба Наталью Бубнову передал 250 тыс. руб. на тот момент главе управы Коминтерновского района Воронежа Юрию Бавыкину и его подчиненной Светлане Васьковой. Эти средства должны были обеспечить ему победу на выборах в облдуму в 2020 году.
Впоследствии Бавыкин и Васькова были осуждены за получение взяток и приговорены к десяти и пяти годам колонии соответственно. В суде установлено, что перед выборами они получили в общей сложности 7 млн руб. от девяти кандидатов. Практически все избранные депутатами фигуранты этого дела признали факт дачи взяток. Единственным, кто свою вину отрицает, остается Андрей Прытыкин.