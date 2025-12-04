Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд продлил арест основателя воронежской сети фастфуда «Русский аппетит»

Владельца сети «Русский аппетит» Прытыкина оставили в СИЗО до февраля

Ленинский райсуд Воронежа продлил меру пресечения бывшему депутату облдумы и главе сети фастфуда «Русский аппетит» Андрею Прытыкину, обвиняемому в даче взятки (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ). Он пробудет в СИЗО как минимум до 4 февраля. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в суде.

Андрей Прытыкин

Андрей Прытыкин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Андрей Прытыкин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Андрея Прытыкина задержали в начале августа, с тех пор он находится в СИЗО.

По версии следствия, бизнесмен через свою помощницу и руководителя предвыборного штаба Наталью Бубнову передал 250 тыс. руб. на тот момент главе управы Коминтерновского района Воронежа Юрию Бавыкину и его подчиненной Светлане Васьковой. Эти средства должны были обеспечить ему победу на выборах в облдуму в 2020 году.

Впоследствии Бавыкин и Васькова были осуждены за получение взяток и приговорены к десяти и пяти годам колонии соответственно. В суде установлено, что перед выборами они получили в общей сложности 7 млн руб. от девяти кандидатов. Практически все избранные депутатами фигуранты этого дела признали факт дачи взяток. Единственным, кто свою вину отрицает, остается Андрей Прытыкин.

Фотогалерея

Кто из потерпевших в деле Бавыкина снова избрался в гордуму Воронежа

Предыдущая фотография
Депутаты городской думы Воронежа шестого созыва во время общего фотографирования после первого заседания. В центре — Герой России Андрей Дьяченко, новый спикер гордумы

Депутаты городской думы Воронежа шестого созыва во время общего фотографирования после первого заседания. В центре — Герой России Андрей Дьяченко, новый спикер гордумы

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Председатель гордумы предыдущего созыва Владимир Ходырев общается с депутатами перед началом первого заседания нового созыва, в котором он продолжит работать как рядовой парламентарий

Председатель гордумы предыдущего созыва Владимир Ходырев общается с депутатами перед началом первого заседания нового созыва, в котором он продолжит работать как рядовой парламентарий

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мэр Воронежа Сергей Петрин на первом заседании нового созыва городской думы

Мэр Воронежа Сергей Петрин на первом заседании нового созыва городской думы

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Председатель городской думы Воронежа нового созыва Герой России Андрей Дьяченко во время первой пресс-конференции

Председатель городской думы Воронежа нового созыва Герой России Андрей Дьяченко во время первой пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Бывший председатель Воронежской городской думы Владимир Ходырев (слева) передает кресло новому председателю и Герою России Андрею Дьяченко (справа)

Бывший председатель Воронежской городской думы Владимир Ходырев (слева) передает кресло новому председателю и Герою России Андрею Дьяченко (справа)

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мэр Воронежа Сергей Петрин на первом заседании гордумы поздравляет с утверждением на пост спикера Андрея Дьяченко, обещая ему помочь войти в сложную работу

Мэр Воронежа Сергей Петрин на первом заседании гордумы поздравляет с утверждением на пост спикера Андрея Дьяченко, обещая ему помочь войти в сложную работу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«Люди верят в тех, кто сегодня кует победу России на фронте»,— замгубернатора по внутренней политике Дмитрий Маслов (в центре) так поздравил Андрея Дьяченко с назначением

«Люди верят в тех, кто сегодня кует победу России на фронте»,— замгубернатора по внутренней политике Дмитрий Маслов (в центре) так поздравил Андрея Дьяченко с назначением

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Депутаты провожают спикера предыдущего созыва Владимира Ходырева с трибуны на первом заседании нового созыва муниципального парламента Воронежа

Депутаты провожают спикера предыдущего созыва Владимира Ходырева с трибуны на первом заседании нового созыва муниципального парламента Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Заместитель председателя гордумы Олег Черкасов после заседания. Господин Черкасов сохранил свою должность и в новом созыве

Заместитель председателя гордумы Олег Черкасов после заседания. Господин Черкасов сохранил свою должность и в новом созыве

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«Служу России!»— заявил Андрей Дьяченко после получения удостоверения. Других кандидатов на пост спикера не выдвигалось

«Служу России!»— заявил Андрей Дьяченко после получения удостоверения. Других кандидатов на пост спикера не выдвигалось

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Депутат воронежской гордумы, участник СВО Михаил Гамбург (в центре) стал единственным, кто проголосовал против кандидатуры господина Черкасова на пост вице-спикера

Депутат воронежской гордумы, участник СВО Михаил Гамбург (в центре) стал единственным, кто проголосовал против кандидатуры господина Черкасова на пост вице-спикера

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Олег Черкасов, вице-спикер гордумы Воронежа, после первого заседания нового созыва муниципального парламента

Олег Черкасов, вице-спикер гордумы Воронежа, после первого заседания нового созыва муниципального парламента

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«И как у вас хватило на это совести»,— господин Гамбург (в центре слева) резко раскритиковал кандидатуру господина Черкасова в связи со сбором им крупных пожертвований для ЕР с кандидатов в депутаты в разгар кампании. Михаил Гамбург предложил в вице-спикеры себя, но в итоге на пост заместителя был переизбран господин Черкасов, а господин Гамбург в сердцах покинул зал

«И как у вас хватило на это совести»,— господин Гамбург (в центре слева) резко раскритиковал кандидатуру господина Черкасова в связи со сбором им крупных пожертвований для ЕР с кандидатов в депутаты в разгар кампании. Михаил Гамбург предложил в вице-спикеры себя, но в итоге на пост заместителя был переизбран господин Черкасов, а господин Гамбург в сердцах покинул зал

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Депутат и директор ООО «Стерх» Андрей Суверин в новом созыве представил «Новых людей», хотя в прошлый избрался от «Справедливой России—За правду»

Депутат и директор ООО «Стерх» Андрей Суверин в новом созыве представил «Новых людей», хотя в прошлый избрался от «Справедливой России—За правду»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вновь вошедший в состав парламента Андрей Соболев возглавил комиссию по бюджету

Вновь вошедший в состав парламента Андрей Соболев возглавил комиссию по бюджету

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Повторно занявший депутатское кресло главный инженер ООО «Жилпроект» Максим Михин с бюллетенем для тайного голосования за назначение спикером Андрея Дьяченко

Повторно занявший депутатское кресло главный инженер ООО «Жилпроект» Максим Михин с бюллетенем для тайного голосования за назначение спикером Андрея Дьяченко

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вице-мэр—представитель главы городского округа в гордуме Иван Панченко во время перерыва заседания

Вице-мэр—представитель главы городского округа в гордуме Иван Панченко во время перерыва заседания

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Заведующий отделением областной клинической больницы №1 кардиохирург Сергей Ковалев (в центре), вновь вошедший в состав гордумы по партийному списку «Единой России», перед началом заседания

Заведующий отделением областной клинической больницы №1 кардиохирург Сергей Ковалев (в центре), вновь вошедший в состав гордумы по партийному списку «Единой России», перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Главный врач воронежской городской клинической поликлиники №3 Юлия Попова вновь оказалась в составе городского парламента. Впервые она стала депутатом в 2010 году

Главный врач воронежской городской клинической поликлиники №3 Юлия Попова вновь оказалась в составе городского парламента. Впервые она стала депутатом в 2010 году

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Не сумевший выиграть праймериз «Единой России» весной, но все равно выдвинутый партией и победивший на одномандатном округе экс—мэр Сергей Колиух (в центре). Директор гимназии имени Басова Марина Бочарова (слева) прошла в гордуму по партийным спискам ЕР. Самовыдвиженец Ольга Струкова (справа), возглавившая в 2023-м мегашколу (образовательный центр «Содружество»), заняла место по одномандатному округу лидера воронежских справедливороссов Артема Рымаря

Не сумевший выиграть праймериз «Единой России» весной, но все равно выдвинутый партией и победивший на одномандатном округе экс—мэр Сергей Колиух (в центре). Директор гимназии имени Басова Марина Бочарова (слева) прошла в гордуму по партийным спискам ЕР. Самовыдвиженец Ольга Струкова (справа), возглавившая в 2023-м мегашколу (образовательный центр «Содружество»), заняла место по одномандатному округу лидера воронежских справедливороссов Артема Рымаря

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Тоже проигравший весной праймериз ЕР Александр Сысоев все же выдвинулся от партии и выиграл выборы в городской парламент по одномандатному округу. По итогам заседания он традиционно возглавил комиссию по ЖКХ и дорожному хозяйству

Тоже проигравший весной праймериз ЕР Александр Сысоев все же выдвинулся от партии и выиграл выборы в городской парламент по одномандатному округу. По итогам заседания он традиционно возглавил комиссию по ЖКХ и дорожному хозяйству

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Депутат гордумы с 2020 года Андрей Зачупейко

Депутат гордумы с 2020 года Андрей Зачупейко

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Господин Сысоев на заседании символически проводил Владимира Ходырева, возглавлявшего думу в трех последних созывах, подарив ему картину с изображением Каменного моста, одного из символов Воронежа (с 2023 года в затянувшемся ремонте после обрушения)

Господин Сысоев на заседании символически проводил Владимира Ходырева, возглавлявшего думу в трех последних созывах, подарив ему картину с изображением Каменного моста, одного из символов Воронежа (с 2023 года в затянувшемся ремонте после обрушения)

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Президент детско-юношеской общественной патриотической организации «Ассоциация витязей», депутат Иван Новак

Президент детско-юношеской общественной патриотической организации «Ассоциация витязей», депутат Иван Новак

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Топ-менеджер АО «Домостроительный комбинат», депутат Сергей Крючков на первом заседании муниципального парламента Воронежа нового созыва

Топ-менеджер АО «Домостроительный комбинат», депутат Сергей Крючков на первом заседании муниципального парламента Воронежа нового созыва

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Экс-гендиректор финансовой компании «Аксиома» и депутат гордумы Иван Кандыбин (третий справа). Господин Кандыбин проходил потерпевшим по резонансному уголовному делу бывшего вице-мэра Юрия Бавыкина. Как было установлено следствием и судом, господин Кандыбин перед прошлыми выборами в 2020 году передал подчиненной Бавыкина Светлане Васьковой 700 тыс. руб. якобы за победу, и еще 300 тыс. руб. — уже после голосования. Выборы в новый созыв господин Кандыбин смог выиграть на своем округе как самовыдвиженец, не получив поддержки ЕР

Экс-гендиректор финансовой компании «Аксиома» и депутат гордумы Иван Кандыбин (третий справа). Господин Кандыбин проходил потерпевшим по резонансному уголовному делу бывшего вице-мэра Юрия Бавыкина. Как было установлено следствием и судом, господин Кандыбин перед прошлыми выборами в 2020 году передал подчиненной Бавыкина Светлане Васьковой 700 тыс. руб. якобы за победу, и еще 300 тыс. руб. — уже после голосования. Выборы в новый созыв господин Кандыбин смог выиграть на своем округе как самовыдвиженец, не получив поддержки ЕР

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Основатель транспортной компании «Автолайн», депутат гордумы Воронежа Дмитрий Крутских (на переднем плане). Бывший единоросс в этот раз выиграл выборы на округе как представитель СРЗП. Он также также фигурировал в качестве потерпевшего деле о мошенничестве на выборах в гордуму в 2020 году

Основатель транспортной компании «Автолайн», депутат гордумы Воронежа Дмитрий Крутских (на переднем плане). Бывший единоросс в этот раз выиграл выборы на округе как представитель СРЗП. Он также также фигурировал в качестве потерпевшего деле о мошенничестве на выборах в гордуму в 2020 году

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Депутат гордумы Воронежа Дмитрий Крутских на первом заседании нового созыва муниципального парламента

Депутат гордумы Воронежа Дмитрий Крутских на первом заседании нового созыва муниципального парламента

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Депутаты Юлия Попова (слева) и Сергей Крючков (справа) на первом заседании нового созыва муниципального парламента Воронежа

Депутаты Юлия Попова (слева) и Сергей Крючков (справа) на первом заседании нового созыва муниципального парламента Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Депутат Александр Чуфинев (справа в центре). Парламентарий также был потерпевшим в уголовном деле о мошенничестве на выборах пять лет назад. Как было установлено следствием и судом, он отдал 2 млн руб. Юрию Бавыкину и Светлане Васьковой за победу на выборах. Это была самая крупная сумма, которую получили мошенники

Депутат Александр Чуфинев (справа в центре). Парламентарий также был потерпевшим в уголовном деле о мошенничестве на выборах пять лет назад. Как было установлено следствием и судом, он отдал 2 млн руб. Юрию Бавыкину и Светлане Васьковой за победу на выборах. Это была самая крупная сумма, которую получили мошенники

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Учредитель и главный редактор сетевого издания «Новый город. Воронеж» Маргарита Жукова, впервые прошедшая в состав гордумы Воронежа

Учредитель и главный редактор сетевого издания «Новый город. Воронеж» Маргарита Жукова, впервые прошедшая в состав гордумы Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Депутат гордумы Воронежа Юлия Попова во время речи Владимира Ходырева

Депутат гордумы Воронежа Юлия Попова во время речи Владимира Ходырева

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Анастасия Позднякова, депутат гордумы, топ-менеджер АО «Галерея Чижова» на первом заседании нового созыва муниципального парламента

Анастасия Позднякова, депутат гордумы, топ-менеджер АО «Галерея Чижова» на первом заседании нового созыва муниципального парламента

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Депутаты Зачупейко (слева, ЕР) и Артем Рымарь (справа, единственный попавший в новый созыв благодаря партийному списку и преодолению партией 5-процентного барьера представитель СЗРП)

Депутаты Зачупейко (слева, ЕР) и Артем Рымарь (справа, единственный попавший в новый созыв благодаря партийному списку и преодолению партией 5-процентного барьера представитель СЗРП)

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Следующая фотография
1 / 34

Депутаты городской думы Воронежа шестого созыва во время общего фотографирования после первого заседания. В центре — Герой России Андрей Дьяченко, новый спикер гордумы

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Председатель гордумы предыдущего созыва Владимир Ходырев общается с депутатами перед началом первого заседания нового созыва, в котором он продолжит работать как рядовой парламентарий

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мэр Воронежа Сергей Петрин на первом заседании нового созыва городской думы

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Председатель городской думы Воронежа нового созыва Герой России Андрей Дьяченко во время первой пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Бывший председатель Воронежской городской думы Владимир Ходырев (слева) передает кресло новому председателю и Герою России Андрею Дьяченко (справа)

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мэр Воронежа Сергей Петрин на первом заседании гордумы поздравляет с утверждением на пост спикера Андрея Дьяченко, обещая ему помочь войти в сложную работу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«Люди верят в тех, кто сегодня кует победу России на фронте»,— замгубернатора по внутренней политике Дмитрий Маслов (в центре) так поздравил Андрея Дьяченко с назначением

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Депутаты провожают спикера предыдущего созыва Владимира Ходырева с трибуны на первом заседании нового созыва муниципального парламента Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Заместитель председателя гордумы Олег Черкасов после заседания. Господин Черкасов сохранил свою должность и в новом созыве

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«Служу России!»— заявил Андрей Дьяченко после получения удостоверения. Других кандидатов на пост спикера не выдвигалось

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Депутат воронежской гордумы, участник СВО Михаил Гамбург (в центре) стал единственным, кто проголосовал против кандидатуры господина Черкасова на пост вице-спикера

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Олег Черкасов, вице-спикер гордумы Воронежа, после первого заседания нового созыва муниципального парламента

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«И как у вас хватило на это совести»,— господин Гамбург (в центре слева) резко раскритиковал кандидатуру господина Черкасова в связи со сбором им крупных пожертвований для ЕР с кандидатов в депутаты в разгар кампании. Михаил Гамбург предложил в вице-спикеры себя, но в итоге на пост заместителя был переизбран господин Черкасов, а господин Гамбург в сердцах покинул зал

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Депутат и директор ООО «Стерх» Андрей Суверин в новом созыве представил «Новых людей», хотя в прошлый избрался от «Справедливой России—За правду»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вновь вошедший в состав парламента Андрей Соболев возглавил комиссию по бюджету

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Повторно занявший депутатское кресло главный инженер ООО «Жилпроект» Максим Михин с бюллетенем для тайного голосования за назначение спикером Андрея Дьяченко

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вице-мэр—представитель главы городского округа в гордуме Иван Панченко во время перерыва заседания

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Заведующий отделением областной клинической больницы №1 кардиохирург Сергей Ковалев (в центре), вновь вошедший в состав гордумы по партийному списку «Единой России», перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Главный врач воронежской городской клинической поликлиники №3 Юлия Попова вновь оказалась в составе городского парламента. Впервые она стала депутатом в 2010 году

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Не сумевший выиграть праймериз «Единой России» весной, но все равно выдвинутый партией и победивший на одномандатном округе экс—мэр Сергей Колиух (в центре). Директор гимназии имени Басова Марина Бочарова (слева) прошла в гордуму по партийным спискам ЕР. Самовыдвиженец Ольга Струкова (справа), возглавившая в 2023-м мегашколу (образовательный центр «Содружество»), заняла место по одномандатному округу лидера воронежских справедливороссов Артема Рымаря

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Тоже проигравший весной праймериз ЕР Александр Сысоев все же выдвинулся от партии и выиграл выборы в городской парламент по одномандатному округу. По итогам заседания он традиционно возглавил комиссию по ЖКХ и дорожному хозяйству

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Депутат гордумы с 2020 года Андрей Зачупейко

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Господин Сысоев на заседании символически проводил Владимира Ходырева, возглавлявшего думу в трех последних созывах, подарив ему картину с изображением Каменного моста, одного из символов Воронежа (с 2023 года в затянувшемся ремонте после обрушения)

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Президент детско-юношеской общественной патриотической организации «Ассоциация витязей», депутат Иван Новак

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Топ-менеджер АО «Домостроительный комбинат», депутат Сергей Крючков на первом заседании муниципального парламента Воронежа нового созыва

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Экс-гендиректор финансовой компании «Аксиома» и депутат гордумы Иван Кандыбин (третий справа). Господин Кандыбин проходил потерпевшим по резонансному уголовному делу бывшего вице-мэра Юрия Бавыкина. Как было установлено следствием и судом, господин Кандыбин перед прошлыми выборами в 2020 году передал подчиненной Бавыкина Светлане Васьковой 700 тыс. руб. якобы за победу, и еще 300 тыс. руб. — уже после голосования. Выборы в новый созыв господин Кандыбин смог выиграть на своем округе как самовыдвиженец, не получив поддержки ЕР

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Основатель транспортной компании «Автолайн», депутат гордумы Воронежа Дмитрий Крутских (на переднем плане). Бывший единоросс в этот раз выиграл выборы на округе как представитель СРЗП. Он также также фигурировал в качестве потерпевшего деле о мошенничестве на выборах в гордуму в 2020 году

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Депутат гордумы Воронежа Дмитрий Крутских на первом заседании нового созыва муниципального парламента

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Депутаты Юлия Попова (слева) и Сергей Крючков (справа) на первом заседании нового созыва муниципального парламента Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Депутат Александр Чуфинев (справа в центре). Парламентарий также был потерпевшим в уголовном деле о мошенничестве на выборах пять лет назад. Как было установлено следствием и судом, он отдал 2 млн руб. Юрию Бавыкину и Светлане Васьковой за победу на выборах. Это была самая крупная сумма, которую получили мошенники

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Учредитель и главный редактор сетевого издания «Новый город. Воронеж» Маргарита Жукова, впервые прошедшая в состав гордумы Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Депутат гордумы Воронежа Юлия Попова во время речи Владимира Ходырева

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Анастасия Позднякова, депутат гордумы, топ-менеджер АО «Галерея Чижова» на первом заседании нового созыва муниципального парламента

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Депутаты Зачупейко (слева, ЕР) и Артем Рымарь (справа, единственный попавший в новый созыв благодаря партийному списку и преодолению партией 5-процентного барьера представитель СЗРП)

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Смотреть

Кабира Гасанова