Кандидат наук защитился на 21 год

К 21 году лишения свободы подмосковным судом приговорен сотрудник Института общей физики им. А. Н. Прохорова РАН 34-летний Артем Хорошилов (внесен в реестр террористов и экстремистов). Он признан виновным в госизмене и других преступлениях: по версии следствия, ученый организовал DDOS-атаку на «Почту России», перечислял деньги ВСУ и готовил диверсию на железной дороге. Обвинение ученый отвергал частично.

В Московском областном суде завершился занявший более полугода процесс по делу сотрудника Института общей физики РАН Артема Хорошилова (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Из оглашенных на процессе материалов известно, что ученый в 2019 году защитил диссертацию и стал кандидатом физико-математических наук, в свободное от работы в институте время занимался репетиторством, в том числе подготовкой школьников к математическим олимпиадам. Не женат и детей не имеет.

По версии обвинения, решение поддерживать украинскую армию у кандидата наук Хорошилова сформировалось еще до начала СВО, к январю 2022 года. Изучение его телефона впоследствии позволило установить, что он был зарегистрирован в украинских чатах, администраторы которых финансируют ВСУ.

Сам ученый за весь 2022 год перевел ВСУ и фонду поддержки украинских военнослужащих более 34 тыс. руб. и криптовалюту на 650 тыс. руб.

Кроме того, с мая по август 2022 года Артем Хорошилов, по данным следствия, скачал на свой персональный компьютер вредоносную программу. В том же августе она, по данным силовиков, была использована для организации DDOS-атаки на «Почту России», которая относится к критическим объектам инфраструктуры.

Версия о подготовке диверсии появилась у следователей после того, как они обнаружили в телефоне злоумышленника фотографию железнодорожного пути. При обыске в квартире ученого были найдены инструкция по изготовлению взрывчатых веществ и взрывного устройства, канистра с ацетоном и три вида серной кислоты.

Задержан ученый был 12 декабря 2023 года в тот момент, когда расклеивал самодельные листовки, направленные против проведения СВО. Сначала он попал под административный арест, однако почти сразу в отношении него было возбуждено и уголовное дело. В окончательной редакции ему предъявили обвинение в госизмене, неправомерном воздействии на критическую инфраструктуру РФ, покушении на диверсию и покушении на незаконное изготовление взрывчатки (ст. 275, ч. 4 ст. 274.1, ч. 1 ст. 30 и ст. 281, ст. 30 и ст. 223.1 УК РФ).

Сам Артем Хорошилов отвергал не все обвинения. Его адвокат Светлана Сидоркина, в частности, утверждала, что фотография железнодорожных путей была сделана недалеко от его дома и больше походила на видовую.

Найденных у подзащитного ингредиентов явно не хватало для создания полноценного взрывного устройства, указывала она, мало того, найденные химические вещества могли использоваться в научных экспериментах.

При этом госпожа Сидоркина утверждала, что обнаружение на компьютере вредоносной программы не является доказательством намерения организовать DDOS-атаку на «Почту России», да и сам факт проведения такой акции не был доказан.

Что касается обвинения в финансировании ВСУ, то, отмечала защита, неоднозначное отношение ученого к специальной военной операции обусловлено тем, что у него в Киеве имеется немало родни. Более того, сам подсудимый утверждал, что провел на Украине свое детство. «События с началом СВО катком прошлись по моей судьбе, став личной трагедией,— утверждал Артем Хорошилов в суде.— Украина не только страна моего детства, но и страна, судьбу которой я не отделял от России».

В ходе прений прокурор просил признать ученого виновным по всем статьям и приговорить его к 25 годам колонии строгого режима. В итоге председательствующий судья Роман Измайлов назначил подсудимому меньший срок — 21 год, но с отбытием первых пяти лет в тюрьме (такой режим считается более жестким, чем строгий). Осужденный должен уплатить штраф в размере 700 тыс. руб. Приговор Артем Хорошилов выслушал спокойно, защита будет подавать апелляционную жалобу.

Алексей Соковнин