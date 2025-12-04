Пилот совершившего жесткую посадку вертолета под Уфой находится в реанимации

Пилот вертолета Eurocopter AS-350, совершившего жесткую посадку под Уфой, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве Башкортостана «РИА Новости». По данным Росавиации, вертолет опрокинулся при взлете и получил повреждения.

Как сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, в селе Атаевка под Уфой жесткую посадку совершил вертолет марки Eurocopter AS-350 (RA-04057). По предварительным данным ведомства, причиной происшествия стала техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Специалисты Росавиации квалифицировали происшествие как аварию. В ведомстве сообщили, что по делу ведется расследование в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в России.