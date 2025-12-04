Захарова: Россия ответит на санкции Британии против ГРУ из-за дела Стерджесс

Россия ответит на санкции Великобритании в отношении Главного управления Генштаба РФ и 11 физлиц, заявила «Ъ» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В Москве считают, что меры введены под «надуманными предлогами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель МИД РФ Мария Захарова

«Российская сторона не признает нелигитимные санкции, вводимые под надуманными предлогами в обход СБ ООН, и оставляет за собой право на ответные меры,— сказала дипломат. — Британцы могут быть уверены в неотвратимости таких мер».

Ранее сегодня британский МИД сообщил, что по итогам расследования обстоятельств смерти британки Дон Стерджесс ответственность за ее гибель была возложена на Главное управление Генштаба РФ и 11 связанных с ним лиц. Против всех были объявлены санкции.

По версии Лондона, гибель Дон Стерджесс стала следствием операции против Сергея и Юлии Скрипалей. Ответственной за ее проведение британская сторона считает российскую разведку.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. По версии Лондона, они были отравлены разработанным в СССР веществом «Новичок». Позднее Чарли Роули, как предполагается, подарил Дон Стерджес найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. По версии ОЗХО, в нем находился «Новичок». Господин Роули пострадал, госпожа Стерджес умерла в больнице. Британские власти считают российскую разведку причастной к отравлению Скрипалей. Москва это отрицает.

Сергей Скрипаль в 2006 году признал свою вину в госизмене и работе на британскую разведку и был осужден к 13 годам колонии строгого режима. В 2010 году был помилован в рамках обмена заключенными шпионами. Президент РФ Владимир Путин называл Сергея Скрипаля подонком и предателем.

Анастасия Домбицкая