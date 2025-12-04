Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сотрудницу отдела миграции Владикавказа обвиняют в выдаче паспорта иностранке

Во Владикавказе будут судить бывшую сотрудницу городского отдела по вопросам миграции УМВД России по обвинению в незаконной выдаче паспорта гражданина Российской Федерации иностранке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по РСО-Алания.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Следствием установлено, что в 2012 году обвиняемая выдала паспорт гражданина России иностранной гражданке, не имевшей оснований для его получения. Позже, в 2017 и 2020 годах, она дважды заменила этот документ.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все