Сотрудницу отдела миграции Владикавказа обвиняют в выдаче паспорта иностранке

Во Владикавказе будут судить бывшую сотрудницу городского отдела по вопросам миграции УМВД России по обвинению в незаконной выдаче паспорта гражданина Российской Федерации иностранке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по РСО-Алания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Следствием установлено, что в 2012 году обвиняемая выдала паспорт гражданина России иностранной гражданке, не имевшей оснований для его получения. Позже, в 2017 и 2020 годах, она дважды заменила этот документ.

Наталья Белоштейн