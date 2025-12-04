За безбилетный проезд в Ярославле оштрафовали 11 тысяч пассажиров
С начала года в Ярославле контролеры составили около 11 тыс. постановлений об административных правонарушениях по статье о безбилетном проезде. Об этом сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко.
Фото: Правительство Ярославской области
Сумма наложенных штрафов превысила 22 млн руб., из них 14,6 млн руб. уже поступили в областной бюджет. В ноябре контролеры зафиксировали 1694 случая безбилетного проезда и выписали 1197 штрафов на сумму 2,4 млн руб.
Рейды проводят контролеры ГКУ ЯО «Организатор перевозок» совместно с сотрудниками УМВД. Напомним, штраф за безбилетный проезд в регионе составляет 2 тыс. руб. Оплатить проезд можно только безналичными способами.