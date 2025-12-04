Bloomberg: запрещенная в РФ Meta хочет стать менее зависимой от метавселенной

Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) намерена значительно сократить расходы на создание метавселенной, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным источников агентства, руководство корпорации обсуждает возможное сокращение бюджета проекта метавселенной на 30% в следующем году. Сюда входят игровая платформа Meta Horizon Worlds и подразделение виртуальной реальности Quest. Расходы компании будут сокращены, скорее всего, за счет увольнения части сотрудников, добавляют источники агентства. О сокращении персонала может быть объявлено уже в январе, хотя окончательное решение на этот счет еще не принято.

Именно из-за стремления сосредоточиться на разработке метавселенной компания сменила имя в 2021 году — с Facebook на Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). «Сейчас наш бренд настолько тесно связан с одним продуктом, что не может отражать все, чем мы занимаемся сегодня, не говоря уже о будущем. Я надеюсь, что со временем нас будут рассматривать как компанию-метавселенную»,— говорил тогда Марк Цукерберг.

Кирилл Сарханянц