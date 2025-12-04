Посла России Келина ожидают в МИД Британии в 18.00 мск

Посол России в Великобритании Андрей Келин должен прибыть в британский МИД в 18.00 мск, узнал «Ъ». По итогам беседы с британской стороной дипломат выпустит сообщение.

Британская сторона вызвала главу российской миссии в день, когда были преданы огласке выводы по итогам расследования обстоятельств гибели британки Дон Стерджесс в соседнем с Солсбери городе в 2018 году.

Фото: Илья Дмитрячев / ТАСС Посол России в Великобритании Андрей Келин

В итоговом отчете утверждается, что гибель Дон Стерджесс стала следствием операции против Сергея и Юлии Скрипалей, сообщили в МИД Британии. Ответственность за гибель гражданки Британии Лондон возложил на Главное управление Генштаба РФ и 11 связанных с ним лиц. Против всех были объявлены санкции.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. По версии Лондона, они были отравлены разработанным в СССР веществом «Новичок». Позднее Чарли Роули, как предполагается, подарил Дон Стерджес найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. По версии ОЗХО, в нем находился «Новичок». Господин Роули пострадал, госпожа Стерджес умерла в больнице. Британские власти считают российскую разведку причастной к отравлению Скрипалей. Москва это отрицает.

Сергей Скрипаль в 2006 году признал свою вину в госизмене и работе на британскую разведку и был осужден к 13 годам колонии строгого режима. В 2010 году был помилован в рамках обмена заключенными шпионами. Президент РФ Владимир Путин называл Сергея Скрипаля подонком и предателем.

