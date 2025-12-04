«Молния» разойдется позже

Запуск нового мессенджера «Молния» перенесли на следующий год, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе платформы. Изначально старт был запланирован на прошедший сентябрь. «Молния» — это совместный российско-китайский проект. С российской стороны его разрабатывает компания «Ред софт», а с китайской — Passion. Анонсировалось, что помимо коммуникативных функций и социального контента в мессенджер будут внедрены сервисы для бизнеса. Например, возможность проведения платежей и инструменты трансграничной торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Главный плюс такой платформы — ее закрытость от внешних угроз, считает IT-директор международного холдинга «Специальные системы и технологии» Валентин Каськов: «И китайские, и отечественные соцсети являются суверенными, они работают на внутреннем рынке. В Китае и России есть общий тренд на отказ от глобальных мессенджеров и соцсетей. Так как цели и задачи наших государств и цифровых министерств совпадают, то почему бы не соединить IT-команды, чтобы они сделали хороший продукт, который будет востребован на довольно большом пользовательском пространстве.

Скорее всего, одним мессенджером ребята не обойдутся и будут создавать единую экосистему по примеру Microsoft Teams, где можно чатиться, вести проекты, ставить задачи и так далее».

Как поясняли разработчики, мессенджер «Молния» должен заменить иностранные сервисы и объединить соцсети, короткие видео, трансляции и платежные сервисы для совершения покупок. Идентификация пользователей основана на распознавании лиц и блокчейн-сертификатах. Все данные хранятся на серверах в Новосибирске и Москве. Бизнес аккаунты будут подключены к WeChat Pay и Alipay с нулевой комиссией за конвертацию валют. А встроенный искусственный интеллект переводит язык контрактов и поддерживает электронные подписи с двойной сертификацией по законам России и Китая.

Архитектура явно настроена не на частные, а на деловые контакты, отметил руководитель «Лаборатория Комьюнити» Владислав Титов: «Постепенно мессенджеров для общения с контрагентами по всему миру у нас становится все меньше. Это довольно грустно, потому что мессенджеры для связи используют не только частные лица, но и очень много коммерсантов. Все уже забыли, когда по электронной почте отправляли какие бы то ни было документы, это долго и пахнет нафталином. Все привыкли использовать мессенджеры для решения бизнес-вопросов, это удобно.

У нас всегда были хорошие торговые отношения с Китаем, сейчас оба государства настроены на их расширение. Соответственно, предпринимателям нужно дать возможность друг с другом общаться. Если туда прикрутят еще и возможности непосредственно торговые, это может стать довольно удобным инструментом. Малому и среднему бизнесу действительно такого мессенджера не хватает».

Несмотря на широкий функционал платформы, вряд ли приложение станет популярным в России, сомневается руководитель продуктового маркетинга «МТС Линк» Екатерина Пичелатова: «"Молния" планируется как аналог китайского WeChat, но я думаю, что коллеги столкнутся с большой конкуренцией на российском рынке.

Если говорить про WeChat, то это монополисты, соответственно, они могут себе позволить быть менее friendly duke для пользователей, потому что конкурентов, по сути, у них на рынке нет. В России же конкурентов много как на уровне личных мессенджеров, так и корпоративных. Наши пользователи привыкли к хорошим сервисам. Для них абсолютно точно может стать барьером тот факт, куда будут передаваться данные, которые будут в этом мессенджере. Если говорить про какие-то личные или рабочие переписки, но внутри организации, я думаю, будут отдавать предпочтение каким-то внутренним сервисам, например, корпоративным мессенджерам».

Разработчики планируют в течение первых полутора лет после запуска мессенджера нарастить аудиторию до 15 млн пользователей. Основной доход они намерены получать от подписок для бизнеса, комиссий за трансграничные платежи и аналитики данных.

Светлана Белова