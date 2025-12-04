В Оренбуржье в 2026 году начнется строительство мусоросортировочного завода

Проект нового мусоросортировочного завода в Оренбургской области прошел экспертизу, и его строительство начнется в следующем году. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев на прямой линии с жителями.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мощности предприятия позволят сортировать 25% всего мусора региона. В ближайшее время планируется объявить тендер для поиска подрядчика. Евгений Солнцев отметил, что это является сложным процессом, но все необходимые шаги будут предприняты.

Первая очередь завода будет построена в Оренбурге, а возможное расширение проекта в Орск пока обсуждается.

Андрей Сазонов