Группа ПСБ рассматривает возможность поддержки проектов частной космонавтики

Группа ПСБ совместно с Национальной технологической инициативой рассматривает возможность поддержки проектов из области частной космонавтики, рассказала Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, выступая на экспертной сессии «Синергия для космоса: новые модели взаимодействия российского бизнеса, государства и стран БРИКС+» в рамкахХII конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес».



«Космическая отрасль открывает большое пространство для коммерческой деятельности. Наиболее перспективными нишами с точки зрения бизнеса являются производство спутников и услуг, связанных с дистанционным зондированием Земли и передачей данных, а также производство ракет -носителей. Совместно с компанией„Иннопрактика “ мы сейчас открываем Центр поддержки высокотехнологичных компаний с прицелом на космическую деятельность, чтобы оказать помощь малым и средним предприятиям, нуждающимся в инвестициях, партнёрах и консалтинговых услугах. С точки зрения финансовых инструментов, позволяющих развивать космические проекты, можно выделить механизм государственно -частного партнёрства и выход на IPO. Поддерживая национальных чемпионов высокотеха, банк ПСБ способствует повышению привлекательности российской космической отрасли для бизнеса и инвесторов», — отметила Вера Подгузова.

По её словам, в советские времена наша страна шагнула на 35 лет вперёд в космических разработках, и на этой базе, оставленной нашими предками, нужно развивать космическую отрасль и вести её на международную арену.

Модератором сессии выступил Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Денис Кравченко. В сессии приняли участие заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Борис Глазков, генеральный директор АНО «Инновационный инжиниринговый центр» Николай Колпаков, Председатель совета директоров ГК «Геоскан» Алексей Семёнов и другие.

