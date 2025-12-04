Циан прогнозирует рост цен на землю Ставрополья на 10%

Руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов заявил о росте цен на земельные участки в Ставропольском крае на 10% в 2026 году. Он сделал это заявление корреспонденту РБК Кавказ на Всероссийском земельном конгрессе в Москве. Алексей Попов связывает прогноз с умеренным оптимизмом рынка: предложение вырастет на 25%, спрос — на 15%.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Тренд связан со снижением ключевой ставки ЦБ. В августе–октябре 2025 года Россия заключила 102 тыс. сделок с участками — на 21% больше, чем годом ранее. Предложение в ноябре достигло 104 тыс. участков (+16% к прошлому году), средняя цена составила 433 тыс. руб. за сотку (-2%).

В Ставропольском крае цены растут медленнее общероссийских. Сотка подорожала на 2,1% за год до 683 тыс. руб., но подешевела на 1,6% с начала 2025 года. В июле в Ставрополе цена под ИЖС достигла 952 тыс. руб. (+23,6% к 2024 году, когда показатель равнялся 770 тыс. руб.).

В республиках Северного Кавказа статистика хуже: Алексей Попов отметил дефицит данных и множество безденежных сделок с родственниками вне финансового поля. Динамика там повторит общероссийскую. В Карачаево-Черкесии сотка выросла на 17,1% за год до 754 тыс. руб., но снизилась на 3,5% с января. В Дагестане рост составил 2,8% до 1,05 млн руб., падение с начала года — 7,4%.

Рынок Ставрополья показывает высокую ликвидность. Средняя цена за сотку — 150 тыс. руб., участки 8–10 соток стоят 5,4 млн руб. В Ставрополе цены варьируются от 700 тыс. до 852 тыс. руб. за сотку, в Кавминводах — 150–500 тыс. руб. Спрос вырос на 11% в 2024 году из-за дефицита жилья (кв. м в Ставрополе — 120–150 тыс. руб.) и инфраструктуры. Аналитики прогнозируют рост на 8–15% в 2025 году.

Станислав Маслаков