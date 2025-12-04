На площадке masters: dom открылся Andreu World HUB

У испанского мебельного бренда Andreu World, сотрудничающего с такими звездами дизайна, как Патрисия Уркиола и Филипп Старк, появилось собственное пространство на Софийской набережной в Москве. Новый хаб расположился в центре masters: dom, в историческом комплексе Кокоревского подворья второй половины XIX века. Это площадка образовательного проекта в сфере искусства masters, которому в этом году исполняется десять лет. В расположении гостей — лекционные и выставочные залы, библиотека, книжный магазин, кафе, переговорные комнаты и коворкинг-гостиная. Вся мебель, от барных стульев и столиков до мягких кресел и диванов в зонах отдыха, изготовлена Andreu World.

Бренд Andreu World хорошо известен далеко за пределами Испании. Он был основан в 1955 году в Валенсии и за годы своего существования превратился из небольшой столярной мастерской в одного из лидеров европейской мебельной индустрии. Его продукция представлена на трех континентах в более чем 90 странах мира. Компания участвует во всех крупных мебельных выставках, организует конкурсы для молодых талантов и сотрудничает со звездами мирового дизайна первой величины. Помимо упомянутых Уркиолы и Старка, среди них Джаспер Моррисон, Бенджамин Хьюберт, Альфредо Хэберли. Больше внимание фабрика уделяет не только дизайну и качеству, но и экологичности производства. Например, использует древесину только из лесов, которые контролируются в соответствии с протоколом, включающим посадку, вырубку, сушку и все этапы обработки. Продукция регулярно получает международные премии — Andreu World завоевала в общей сложности 130 престижных наград, в том числе Compasso d’Oro, Red Dot Design Award, ADI Design, Wallpaper Awards и др. Открытие московского хаба приурочено к 70-летию компании.

Татьяна Парфенова