«Рубин» оштрафовали на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение

Казанский «Рубин» оштрафовали на 100 тыс. руб. за неподобающее поведение команды в матче чемпионата России по футболу. Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, передает «РИА Новости».

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Штраф назначен за матч 17-го тура РПЛ против петербургского «Зенита», состоявшийся 30 ноября. Казанский клуб проиграл на выезде со счетом 0:1. По ходу встречи шесть футболистов «Рубина» получили желтые карточки.

После 17 туров «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет в гостях против «Ростова».

