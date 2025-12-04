Моди лично встретил Путина у трапа самолета в Индии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поприветствовал президента России Владимира Путина у трапа самолета на авиабазе Палам. Тот прибыл в страну с двухдневным визитом.
Президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, решение Нарендры Моди лично встретить прибывшего Владимира Путина стало для РФ неожиданным. «Это было решение, которое было принято внезапно, мы о нем не знали»,— рассказал журналистам господин Песков.
Руководители двух стран при встрече пожали друг другу руки и обнялись. После приветствия господа Путин и Моди сели в автомобиль индийского премьера.
Визит Владимира Путина в Индию продлится до 5 декабря. Тогда же в Нью-Дели проходит российско-индийский бизнес-форум.