На Урале провели операцию по задержанию киберпреступников

Киберполицейские России и Казахстана задержали троих подозреваемых в незаконном обороте учетных данных для доступа к интернет-аккаунтам, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Операция прошла на территории Пермского края, Свердловской и Воронежской областей.

В ходе обысков у фигурантов изъяли компьютерную технику, мобильные устройства, 12 сим-боксов и более 15 тыс. сим-карт от операторов России, Казахстана и Испании. Подозреваемые использовали это оборудование для перенаправления смс-сообщений с кодами активации аккаунтов на разных платформах. Услуги предоставлялись за деньги через различные интернет-сервисы.

Следователи из Воронежской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 274.5 УК РФ (Организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети «Интернет» для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса). По словам Ирины Волк, эта операция стала первой в России, где применили данную статью Уголовного кодекса.

Полина Бабинцева