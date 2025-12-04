Глава Оренбуржья сообщил о нерешенности проблем с записью к врачу через «Госуслуги»

Число жалоб на проблемы с записью к врачу через «Госуслуги» в Оренбуржье снизилось. Однако вопрос остается нерешенным. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев во время прямой линии в четверг, 4 декабря.

По словам главы региона, вопрос остается в центре внимания и обсуждается на совещаниях с профильными ведомствами. В связи с этим он поручил профильным ведомствам открыть запись на прием на месяц вперед. Также губернатор поручил усилить контроль за доступностью записи и освободившимися местами.

Георгий Портнов