Петербуржцу выплатили 500 тысяч рублей за травмирование дочери на батуте

Несовершеннолетняя жительница Санкт-Петербурга получила компрессионный перелом позвоночника. За это ее отцу выплатили более 500 тыс. рублей в качестве компенсации, сообщили в пресс-службе ГУФССП по Петербургу.

Житель Северной столицы обратился в Невский районный суд, чтобы получить выплату за травму ребенка, полученную во время отдыха в спортивно-развлекательном центре. Речь идет о зоне батутов на территории веревочного парка. Сотрудники не обеспечили безопасность ребенка, она упала с высоты на бетонный пол. Несовершеннолетняя получила компрессионный перелом позвоночника грудного и поясничного отделов.

Санкт-Петербургский городской суд постановил взыскать в пользу мужчины компенсацию размером свыше 500 тыс. рублей, включая штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя и расходы на лечение. Судебные приставы наложили арест на счета организации. После того как компания предоставила квитанции о погашении задолженности перед семьей, исполнительные производства были окончены.

Татьяна Титаева