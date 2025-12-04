ВТБ прогнозирует рост добычи нефти и расширение экспорта газа в Азию

В 2026 году объем добычи нефти может вырасти почти на 6% — до 9,7 млн барр./сут., при условии дальнейшего смягчения ограничений в рамках сделки ОПЕК+. Средний объём добычи нефти в России по итогам 2025 года составит 9,2 млн барр./сут., без учёта газового конденсата. Об этом на 16-м инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЁТ!» заявил член правления банка Виталий Сергейчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Мировой спрос на нефть продолжит расти до 2050 года со средним темпом около 0,5% в год. По данным ВТБ, к 2030 году глобальный спрос достигнет 107,6 млн барр./сут., а к 2035 году превысит 110 млн барр./сут.

По оценкам ВТБ, к 2030 году экспорт российского трубопроводного газа в Китай увеличится в 1,5 раза по сравнению с ожидаемым уровнем 2025 года, достигнув 56 млрд куб. м в год. Из них 44 млрд куб. м придутся на поставки по магистрали «Сила Сибири», а 12 млрд куб. м — по Дальневосточному маршруту.

«Российская энергетика адаптируется к новой конфигурации мирового рынка. Рост поставок на Восток и устойчивый глобальный спрос на нефть создают фундамент для долгосрочного развития отрасли. Наши прогнозы показывают: российские компании не только сохраняют стабильность, но и формируют новые точки роста, укрепляя свои позиции в мировой энергетической архитектуре», - отметил Виталий Сергейчук.

Фото - пресс-служба ВТБ