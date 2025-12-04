В Ярославле 22 декабря запустят новогодний троллейбус
В Ярославле 22 декабря начнет курсировать новогодний троллейбус со сказочными героями. Об этом сообщили в мэрии.
Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ
«Волшебный троллейбус» будет следовать по маршруту от вокзала Ярославль-Главный, по Свободе и до площади Волкова, а затем в обратном направлении. Транспорт будет ходить на протяжении трех недель — до 11 января.
«В пути ребят ждут встречи со сказочными героями, увлекательные игры, викторины, конкурсы и яркая театрализованная программа, подготовленная специально для новогоднего сезона»,— рассказали в мэрии.
Продажа билетов в онлайн-кассах, а также в кассах ДК имени Добрынина и «Арены-2000» стартует 10 декабря в 12:00. В стоимость билета входит новогодний подарок.