В Ярославле 22 декабря запустят новогодний троллейбус

В Ярославле 22 декабря начнет курсировать новогодний троллейбус со сказочными героями. Об этом сообщили в мэрии.

«Волшебный троллейбус» будет следовать по маршруту от вокзала Ярославль-Главный, по Свободе и до площади Волкова, а затем в обратном направлении. Транспорт будет ходить на протяжении трех недель — до 11 января.

«В пути ребят ждут встречи со сказочными героями, увлекательные игры, викторины, конкурсы и яркая театрализованная программа, подготовленная специально для новогоднего сезона»,— рассказали в мэрии.

Продажа билетов в онлайн-кассах, а также в кассах ДК имени Добрынина и «Арены-2000» стартует 10 декабря в 12:00. В стоимость билета входит новогодний подарок.

Алла Чижова