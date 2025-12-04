Путин прилетел в Индию

Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным визитом. 4 декабря у главы государства запланирована неформальная встреча «тет-а-тет» с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

Самолет президента приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам. По прилете у трапа его встретил господин Моди. Руководители двух государств пожали друг другу руки в центре красной ковровой дорожки.

Возле взлетно-посадочной полосы был выстроен почетный караул. У правительственного терминала на авиабазе подняты флаги России и Индии. Там же установлен стенд с приветствием Владимиру Путину.

В поездке господина Путина сопровождают семь министров. Среди них — глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минсельхоза Оксана Лут, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минтранса Андрей Никитин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов и глава МВД Владимир Колокольцев.

Также в делегацию входят глава Банка России Эльвира Набиуллина, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, представители Федеральной таможенной службы, Росфинмониторинга, представители госкорпорации «Роскосмоса», «Росатома» и ВЭБ.

Официальная часть визита президента РФ начнется в пятницу. В это же время, 4-5 декабря, в Нью-Дели проходит российско-индийский бизнес-форум.