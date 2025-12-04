В Сабинском районе отремонтируют мост на участке дороги Сатышево — Большие Кибячи

В Татарстане на ремонт моста в рамках капитального ремонта автодороги Сатышево — Большие Кибячи в Сабинском районе выделили 18,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы затронут 5 км дорог на участке с 5 км по 10 км. Ранее на укрепление дорожного полотна на этом же отрезке дороги выделили 25,6 млн руб.

Заказчиком выступает АО «Татавтодор». Компания обслуживает около 60% дорог Татарстана. На балансе предприятия находятся: 575 км федеральных трасс и 7,4 тыс. км дорог территориального значения.

Анна Кайдалова