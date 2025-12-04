В Самаре на две недели ограничат движение по улице Литвинова

В Самаре с 6 по 20 декабря ограничат движение по улице Литвинова из-за реконструкции теплотрассы. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59 (MSK+1) на участке от Конного проезда до Гурьевской. Об этом сообщает городская администрация.

Из-за работ изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы маршрутов № 27, 75 и 87 будут объезжать участок по улицам Воеводина, Металлургической и Магистральной. Остановка «Улица Магистральная» временно не будет работать для автобусов в сторону поселка Зубчаниновка.

Георгий Портнов