Дагестан в 2025 году расширил экспорт до 56 стран

Дагестан в 2025 году расширил внешнеторговый оборот до 56 стран, включив в географию партнерства государства СНГ, Азии и Ближнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Среди ключевых торговых партнеров региона — Азербайджан, Казахстан, Иран, Беларусь, Грузия, Армения, Китай, Турция и Египет. Экспортный портфель включает традиционную продукцию агропрома — рыбу, злаки, алкогольные и безалкогольные напитки, а также промышленные товары: стекло, изделия из древесины и шерсть.

Константин Соловьев