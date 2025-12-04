Выходить на лед в Петербурге официально запретили с 4 декабря по 15 января

Власти Санкт-Петербурга официально утвердили запрет выхода на лед городских водоемов. Такое решение было принято по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Смольном.

Фото: Ксения Жаворонкова, Коммерсантъ

Сроки, в которые будет действовать этот запрет — с 4 декабря 2025 года по 15 января 2026 года. Также он вводится с 16 марта по 13 апреля 2026 года.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, на лед запрещено выходить, исходя из прогноза Гидрометцентра — по информации синоптиков, в ближайшие дни на Неве и других водоемах Петербурга начинается ледостав.

Андрей Цедрик