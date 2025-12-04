«Москвичи» не продаются

В России резко упали продажи «Москвичей»: в ноябре дилеры реализовали около 1,5 тыс. новых машин, это почти вдвое меньше, чем год назад. Основную часть продаж составил кроссовер «Москвич 3». При этом на его электрическую версию пришлось всего около 1% продаж. Всего с начала года покупатели приобрели примерно 14 тыс. автомобилей «Москвич», что на треть меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

С чем связано такое падение продаж? Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков уверен, что подобные показатели — результат осознанной политики самого автопроизводителя: «Тот модельный ряд, который был запущен в конце 2022 года, сейчас подходит к концу. У них переходный период от одного технологического партнера к другому. Физический выпуск сейчас снизился, то есть распродажу сделали по определенным ценам, со скидками и так далее. Сейчас особо нет выбора. Когда в следующем году появятся новые модели, я думаю, снова может быть рост».

Похожая динамика есть и у другого крупного игрока. Так, продажи Lada с начала года снизились примерно на четверть, до почти 300 тыс. машин. На этом фоне АвтоВАЗ уже сократил годовой план выпуска: с 500 тыс. машин до примерно 300 тыс. Впрочем, глава компании Максим Соколов заявлял, что они рассчитывают продать около 350 тыс. автомобилей по итогам года.

Сейчас производители подстраиваются под рынок, но пока рано говорить, где пройдет нижняя точка, считает главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко: «Что касается бренда "Москвич", можно сказать, что с самого начала в России его продажи не пошли. Что же касается Lada, на нашем рынке сокращается их доля и продажи. При этом нельзя сказать, что и "китайцы" сильно наступают. Самые популярные на нашем рынке модели Lada — Granta и Vesta — выступают в том сегменте рынка, где альтернатив у них, по сути, нет.

Трудно сказать, достиг ли в своем падении российский рынок крайней точки. Он в принципе после пандемии стабилизировался на уровне в плюс-минус 1,5 млн продаваемых машин в год. Это мало, но, видимо, это новая нормальность для российского рынка. Будут продавать 1,3 млн автомобилей или 1,6 млн, большой роли не сыграет. На пике продаж в так называемые тучные годы на нашем рынке продавалось свыше 2,5 млн новых авто, как говорится, почувствуйте разницу.

Когда наш рынок доберется до отметки хотя бы в 2 млн машин в год, можно будет говорить о том, что кризисные тенденции преодолены».

Базовый сценарий предполагает, что по итогам года в России продадут 1,3 млн машин. Для сравнения: в 2024-м, по данным «Автостата», реализовали более 1,5 млн авто. При этом каждая третья машина была производства АвтоВАЗ.

Андрей Дубков