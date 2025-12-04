Временным главой ОЭЗ «Тольятти» стал первый зам

Сергей Федоров назначен на пост исполняющего обязанности Особой экономической зоны «Тольятти». Ранее он был первым заместителем руководителя ОЭЗ. Информация размещена на сайте Особой экономической зоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

До последнего времени ОЭЗ «Тольятти» руководил Сергей Андреев, который был главой города в 2012 — 2017 году. Сергей Федоров с ноября 2017 года по апрель 2018 года был директором Особой экономической зоны, пока не стал первым замом Сергея Андреева.

ОЭЗ «Тольятти» относится к особым экономическим зонам промышленно-производственного типа. На ее территории инвесторы в сжатые сроки на льготных условиях строят новые производства.

В настоящее время в ОЭЗ входят 39 компаний-резидентов. На территории Особой экономической зоны работают 22 предприятия. В числе прочего они производят медикаменты, стройматериалы, автозапчасти и продукты питания.

Георгий Портнов