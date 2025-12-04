В Дагестане задержали фуру с поддельными документами на 21 млн рублей

В Дагестане таможенники обнаружили в фуре, следовавшей из Грузии в Казахстан, 22 тонны эпимедиумной пасты, которая перевозилась под видом травяного меда с поддельными документами. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской таможни.

Фото: пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления

Общая сумма товара превышала 21 млн руб. Инспекторы остановили грузовик для проверки в пункте пропуска Яраг-Казмаляр. Согласно накладной, машина перевозила травяной мед. После осмотра транспорта с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса таможенники решили детально проверить груз. Оказалось, что в картонных коробках находилась эпимедиумная паста, упакованная в стеклянную тару и бумажные саше.

Товар конфисковали. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ за предоставление ложных сведений при оформлении транзитной процедуры.

Константин Соловьев