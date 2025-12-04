СКА отдал честь «Адмиралу»

СКА обыграл «Адмирал» во Владивостоке в очередном матче чемпионата КХЛ — 3:1. Все решила реализация моментов и организованная игра армейцев в обороне. Правда, не обошлось без ложки дегтя: серьезную травму получил канадский защитник СКА Тревор Мерфи.

Это была уже пятая подряд игра армейцев на выезде. И три из четырех они выиграли (у ЦСКА — 4:1, «Северстали» — 6:4, «Локомотива» — 4:3, проиграли «Ак Барсу» — 1:5). Правда, путешествие на Дальний Восток и дуэли против тамошних команд требуют от хоккеистов особых умений. Самым простым там считается первый матч. Следующая игра, когда игроков накрывает акклиматизация, дается уже сложнее.

В игре с «Адмиралом» петербуржцы выдержали в плане «физики» все три периода. И своим шансами распорядились лучше. Так произошло неслучайно: в составе СКА играют мастера более высокого уровня. Тот же нападающий Брендэн Лайпсик раскрылся в этом сезоне совсем с другой стороны, нежели тогда, когда он проводил за армейцев свой первый сезон (2023/24). В том регулярном чемпионате он забил всего два гола в 19 матчах за СКА. А сейчас в шести играх на счету канадца с российским паспортом уже семь голов. Именно Лайпсик открыл счет в игре с «Адмиралом» в конце первого периода после передачи через всю площадку Сергея Плотникова.

Затем инициатива перешла к хозяевам. СКА потерял защитника Тревора Мерфи, получившего тяжелую травму на ровном месте. Пришлось перестраивать ряды. К тому же армейцы часто хватали удаления: за матч у гостей набралось 12 штрафных минут. И один раз «моряки» реализовали численное преимущество: в середине второго периода цели достиг бросок канадского форварда Кайла Олсона. Правда, больше петербуржцы не дали соперникам развернуться в своей зоне. Хороший матч провел голкипер СКА Артемий Плешков, отразивший в итоге 32 броска. Интересно, что в этом матче противники нанесли по чужим воротам одинаковое количество бросков — по 33. Вратарь «Адмирала» Дмитрий Шугаев капитулировал трижды.

Победные шайбы гости забросили в третьей двадцатиминутке. Сначала отличился Николай Голдобин, который не забивал с конца октября. Причем ему удалось в третьем периоде запутать всех. Сначала форвард СКА упал на лед после столкновения с соперником, и его увез на скамейку запасных врач команды. Многие подумали, что у Голдобина тоже серьезная травма. Но он уже в следующей своей смене выскочил на лед и нанес неотразимый бросок в ближнюю «девятку». Два игрока «Амура» в этом эпизоде почему-то держали Плотникова, который отдал Голдобину передачу, оставив того на открытой для «стрельбы» позиции. А поставил точку в этом матче защитник СКА Андрей Педан, поразивший на последних секундах уже пустые ворота «Адмирала». Причем Педан забросил во второй игре подряд: до этого он поразил ворота «Локомотива». Главное, что теперь шайбы защитника СКА засчитывают на законных основаниях. А то ведь его первый гол в ворота «Автомобилиста» оказался фантомом: тогда шайба, как показали повторы, залетела за линию ворот через дырку в сетке.

Этой победой армейцы поздравили Игоря Ларионова с юбилеем: в среду главному тренеру СКА исполнилось 65 лет. Команда из Петербурга поднялась на седьмое место в Западной конференции, одержав восьмую победу в десяти последних матчах. Дальше у СКА по расписанию две встречи против «Амура» в Хабаровске.

Кирилл Легков