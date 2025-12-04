Предприятия АО «БЭСК» - среди лучших налогоплательщиков Башкирии

4 декабря в Уфе прошло награждение лауреатов республиканского конкурса «Налогоплательщик года - 2025». В число лучших вошли три предприятия Башкирской электросетевой компании.

Андрей Назаров и Петр Харченко

Фото: ООО «Башкирэнерго»

АО «БЭСК» в номинации «Деятельность профессиональная, научная и техническая» признано победителем, повторив прошлогодний результат. В номинации «Строительство» среди крупных организаций лучшим стало ООО «БЭСК Инжиниринг». В номинации «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» диплом II степени присвоен ООО «Башкирэнерго». Награды в торжественной обстановке премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров вручил главному бухгалтеру АО «БЭСК» Петру Харченко.

Высокие места электросетевым предприятиям присвоены за их значительный вклад в бюджет региона и ответственное выполнение налоговых обязательств. В рамках конкурса оценивались не только объемы уплаченных налогов, но и социальная ответственность бизнеса, прозрачность финансовых операций и активное участие в развитии региона. Дочерние компании АО «БЭСК» продемонстрировали хорошие показатели по всем этим критериям, что позволило им занять лидирующие позиции среди других участников.

ООО «Башкирэнерго»