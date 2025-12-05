977 дней спустя

Уфимский проектный институт «Баштехпроект» должен вернуть аванс и выплатить пени и штрафы Московскому зоопарку — 38,6 млн руб. В начале 2022 года компания заключила с зоопарком шесть договоров на разработку проектно-сметной документации по реконструкции павильонов. Вовремя выполнить работу уфимская компания не смогла, допустив просрочку примерно на 1 тыс. дней, а добровольно возвращать большую часть аванса отказалась. Юристы полагают, что «Баштехпроект», не выполнив работу в срок, не может особо рассчитывать на отмену решения в апелляционной инстанции.

Арбитражный суд Москвы опубликовал мотивировочное решение по спору между Государственным автономным учреждением Москвы «Московский государственный зоологический парк» и уфимского проектного института «Баштехпроект». Московский зоопарк просил суд взыскать с оппонента 38,6 млн руб., а «Баштехпроект» с московского учреждения — 49,8 млн руб.

Как следует из материалов дела, в январе 2022 года стороны заключили пять договоров, по условиям которых «Баштехпроект» обязался разработать проектно-сметную документацию по реконструкции павильонов московского зоопарка: «Остров зверей», «Копытный ряд», «Слоновник», «Летучие лисицы» и «Дом Даррелла». Общая стоимость договоров составила 68,7 млн руб.

В феврале того же года «Баштехпроект» взялся за корректировку проектной документации по капитальному ремонту административного здания Московского зоопарка. Цена договора превысила 8,8 млн руб.

«Баштехпроекту» был выдан аванс в размере 21 млн руб.

По всем заключенным договорам был установлен срок выполнения работ — 270 календарных дней, указано в материалах дела. Таким образом, подрядчик должен был завершить работы по пяти договорам к 24 октября, а по последнему, февральскому — к 5 ноября 2022 года.

ООО «Проектный институт „Баштехпроект“», по данным Kartoteka.ru, создано в апреле 2010 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компания специализируется в области комплексного архитектурно-строительного проектирования. Владелец и директор — Рамиль Якупов. В 2024 году при выручке 117 млн руб. чистая прибыль составила 525 тыс. руб.

Выполнить условия договоров в срок подрядчик не смог. Тогда Московский зоопарк потребовал от «Баштехпроекта» «в течении 10 календарных дней представить результат работ и оплатить штрафные санкции». Тем не менее, настаивать заказчик не стал и, отозвав претензии, добился в Департаменте культуры Москвы продления сроков действия договоров — январских до 31 марта 2023 года, а февральского — до 30 июня того же года. Несмотря на содействие зоопарка, подрядчик вновь «не смог выполнить свои обязательства в полном объеме», указано в решении суда. Мосгосэкспертиза выдала отрицательные заключения по проектам, разработанным уфимской компанией. Неоднократные попытки устранить замечания также успехом не увенчались, следует из материалов дела. Просрочка выполнения работ составила 977 календарных дней.

В феврале и октябре 2024 года Московский зоопарк уведомил о расторжении договоров с «Баштехпроектом». После чего подрядчик вернул зоопарку аванс по договору от февраля 2022 года — 441,3 тыс. руб., а по январским возвращать деньги отказался.

Удовлетворяя исковые требования Московского зоопарка и отказывая «Баштехпроекту», суд согласился с тем, что уфимская компания не выполнила свои обязательства в сроки. Кроме основного долга в виде невозвращенного аванса, суд признал верным расчет пеней и штрафов, предусмотренных договорами.

До «Баштехпроекта» вчера дозвониться не удалось.

«В „проектных“ спорах, ключевым ориентиром является потребительская ценность проектной документации. В условиях неоднократного получения отрицательного заключения госэкспертизы суды как правило исходят из отсутствия пригодного результата. Вместе с тем в решении почти не раскрыто, на чем основывает свою позицию сам проектировщик, требуя оплаты после расторжения договоров. Остается нераскрытым и вопрос причин получения отрицательных заключений. Отсутствие анализа этих обстоятельств оставляет определенное пространство для апелляционного пересмотра, но шансы невысоки. Более вероятно апелляция может скорректировать уже взысканные суммы в части неустоек и штрафов»,— пояснил управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов