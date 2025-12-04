Решетников призвал ускорить запуск безвизового режима с Индией

Нужно ускорить запуск безвизовых групповых поездок между Россией и Индией, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на российско-индийском бизнес-форуме.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр экономического развития РФ Максим Решетников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Следующим шагом должны стать безвизовые групповые поездки. На рассмотрении у индийской стороны соглашение, которое мы подготовили»,— рассказал господин Решетников (трансляция выступления велась на сайте Росконгресса). Он призвал деловое сообщество Индии проработать данный вопрос с властями как можно скорее, поскольку это в интересах обеих стран.

Министр экономического развития сообщил, что российские туристы совершают около 30 млн поездок в год с бюджетом в $38 млрд, из которых 1% приходится на Индию. Господин Решетников отметил, что Россия продлила срок действия электронной визы для индийских граждан до 120 дней, а срок пребывания в России — до 30 дней.

Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. Соорганизаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и Федерация торгово-промышленных палат Индии (FICCI).