«Хочется, чтобы в "АукцЫоне" были вещи, которые бы долго жили»

10 декабря петербургском клубе Aurora пройдет концерт-презентация 12-й студийной пластинки группы «АукцЫон». Альбом «Сокровище», который поклонники ждали пять лет, получился разноплановым, глубоким, полным новых трактовок и смыслов. Как писалась пластинка, кто ее оформлял и почему песня «Дорога» — это памятник самому себе, корреспонденту «Ъ Северо-Запад» рассказал музыкант, поэт и автор большинства текстов «АукцЫон» Дмитрий Озерский.

Музыкант, поэт Дмитрий Озерский

— Первый вопрос немного банален. В альбомах «АукцЫона» почти всегда присутствовала песня, которая отражала название пластинки, будь то «Девушки поют», «Юла», «Птица», «Мечты», бонус-трек в «Как я стал предателем» и другие. В «Сокровище» такой композиции нет. Слово-название было выбрано случайно или в него вами все же вложен определенный смысл?

— Нет, не случайно. Это, по-моему, из Псалмов. Лёнька (Леонид Федоров.— «Ъ Северо-Запад») скажет точнее. Но речь о том сокровище, которое есть в каждом из нас, которое нас греет внутри, которое нам надо хранить. Название альбома — это отсылка вот к этому зерну, к этому сокровищу.

— С момента выхода предыдущей пластинки прошло пять лет. Между выпуском «Мечты» и «На Солнце» разрыв был тоже примерно четыре года. Это такой комфортный интервал для работы группы (сбора материала, записи и так далее) или обусловлено чем-то другим?

— Наверное, это просто само собой так складывается. «Сокровище» мы писали кусочками чуть меньше года. То есть две песни записали, потом еще две песни, потом еще две. С интервалом выхода пластинок так получается потому, что нужно останавливаться, выдыхать, смотреть, что происходит, как происходит, а потом уже записывать. Если это аукцыоновский альбом, то, наверное, тут про отряхнуть прошлую шелуху немножечко.

— В среднем сколько уходит времени на сбор материала, а сколько — на запись?

— На запись очень немного, потому что пишем быстро и всем коллективом, а вот материал собирается год за годом.

— Этот альбом, как и два предыдущих, писали на студии «Мосфильма»?

— Частично на «Мосфильме», частично на «Добролете». Тут исходили из практичности. Удобнее одного Федорова тащить в Питер, чем весь «АукцЫон» в Москву.

— За всех говорить не буду, но у многих, с кем я беседовал, после прослушивания «Сокровища» появилось ощущение, будто новый альбом похож на некий такой сольник Федорова, на котором играли музыканты «АукцЫона»…

— Формально объяснить это невозможно. Здесь, скорее, у Леньки есть понятное чувство, что этот материал был отличен от придуманного для его сольного альбома или альбома с Волковым, например.

Просто если записывать такие песни, которые игрались в «АукцЫоне» из альбома в альбом, то это будет повторением одного и того же. Другой момент, скажем, песня «Дорога». Почему она особо не играется? Потому что это некий памятник самому себе. Там такая музыкальная фактура: три-четыре раза сыграл — а дальше какой смысл? Ничего не меняется. Там нет возможности для импровизации, нет возможности для другого прочтения, а хочется, чтобы в «АукцЫоне» были вещи, которые бы долго жили, а не «выучил, сыграл — и все».

— И вы, и Федоров ранее говорили, что на многих альбомах песни придумывались прямо во время записи. Изменился ли подход на «Сокровище»?

— Какой-то костяк, конечно, был, но очень многое доделывалось по ходу, прямо в студии. Вот есть, к примеру, какая-то идея для песни, которую я набираю, набираю — и чувствую, что, пока это не прозвучало с группой или отдельно с Федоровым, я не могу определиться, какой из вариантов нужен. И вот крутятся эти два-три хода и кажутся достаточно интересными, но, когда это прозвучит в чьих-то устах, ты уже понимаешь, что — нет, неправильно. Но был другой вариант — вот, давай такое, и в эту сторону развернем. И вдруг все сразу получается.

— Давайте тогда о том, что получилось, разберем попесенно. «Борода»?

— Борода — это в определенном смысле несложившееся (Смеется). Там ведь в тексте как:

Кому любовь моя,

Тому и жизнь моя,

Тому и смерть моя,

Тому печаль моя,

Тому звезда моя.

А должно было заканчиваться: «Тому звезда моя и борода моя». Это, кажется, было бы более абсурдно, но текст не спелся.

— «Топ-топ»?

— Наш друг Игорь Волошин, который режиссировал «Волшебника Изумрудного города», предложил написать к этому фильму песню. Я сделал вот такой набросок, но в итоге песня вышла у нас на альбоме, а не в кино. Получилась она, конечно, абсолютно мрачной (смеется), но, по идее, там можно понять, представить себе и Страшилу, и Эли, и железного Дровосека.

— «Псалом 37»?

— Псалом Давида «О милости» — библейский текст, переведенный Анри Волохонским.

— «Мусульманин»?

— Изначально было несколько зарисовок. Куплет из «Мусульманина» был немножечко другой ритмически, но дословно все практически такое осталось. В другом варианте развитие темы шло, скажем так, более скучно и неинтересно, поэтому итоговым стал конец про «и так высоко и далёко».

— «Трам пам пам»?

— Ну такой вот тоже Винни-Пух. Они с «Топ-топ» специально такими сырыми сделаны, как бурчалки, где человек идет и что-то говорит непонятно, алогично. По идее, такая бурчалка должна давать несвязное ощущение «обо всем».

— «Ты сказал мне...»?

— Тут я даже не могу сказать.

— «Юрочка»?

— Эта песня конкретно посвящена Юре Парфенову. Он написал балладу буквально перед своей смертью. Мы сначала думали, как бы поставить в нее какой-то кусочек текста. Там мелодия, если вы слышали, повторяется. А потом поняли, что ничего не нужно добавлять.

— А кто оформлял обложку пластинки «Сокровище»?

— Лида (Лидия Федорова, супруга Леонида Федорова.— «Ъ Северо-Запад») с Леонидом. Красивая получилась.

— У всех участников «АукцЫона» есть свои сайд-проекты. У вас это ОРКиКО?

— Да. Коллектив называется ОРКиКО (Озерский, Рубанов, Коловский и компания). В нем мы занимаемся как бы прочтением стихов по-другому, чтобы они могли звучать по-разному на уровне самого текста. Началось все около десяти лет назад, можно сказать, с подачи замечательного переводчика Андреаса Третнера. Он предложил мне приехать в Германию и почитать свои стихи, а Андреас бы, в свою очередь, представил их переводы на немецкий.

Я предложил взять духовую секцию, так как мне виделось, что под музыку читать легче и удобнее. Он согласился, и мы с Рубановым и Коловским отправились в Германию, где провели около шести-восьми выступлений. После уже воспроизводили подобное где-то два раза в год.

В 2017 году в прокат вышел фильм Ивана Болотникова «Хармс», где главную роль сыграл Войтек Урбаньски. Он так проникся Хармсом, что потом написал абсолютно гениальный сценарий-компиляцию, по которой был сделан отдельный музыкально-поэтический спектакль «Хармс.Doc». Тогда же к нам присоединились Николай Бичан и Олег Шарр. Потом так случилось, что заболевал Коловский, и пришлось искать дублирующую басовую функцию контрабасом. Так с нами начал играть Кирилл Клюшин. Вот в таком виде сложился коллектив и существует до сих пор.

— Дебютный альбом «Суп» у ОРКиКО вышел в 2022 году. Что-то сейчас готовите и когда это можно будет попробовать?

— Новая программа есть. Уже даже была презентация. Но что-то не закончили, не успели, и надо немножечко досвести. Она, собственно, вскоре и выйдет альбомом.

— А как обстоят дела на книжном поприще?

— Стихи — они сами появляются периодически, но готовлю прозаический материал. Понемногу пока, кусками, однако о выпуске новой книги, думаю, говорить рано.

Беседовал Владимир Колодчук