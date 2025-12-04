Уфимского адвоката приговорили к 2,5 года колонии за покушение на хищение денег

Кировский районный суд Уфы приговорил к 2,5 года колонии общего режима и 50 тыс. руб. штрафа бывшего адвоката Марата Хайбуллина, обвиняемого в покушении на мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Также суд запретил ему на два года заниматься адвокатской деятельностью. Гособвинитель запрашивал для подсудимого четыре года колонии, 70 тыс. руб. штрафа и трехлетний запрет на адвокатскую деятельность, сообщала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По мнению гособвинения, в июле к правозащитнику обратилась мать осужденной к 6,5 года лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. Наказание было отсрочено на время беременности и до достижения ребенком 14-летнего возраста, однако из-за прерывания беременности появились основания для приведения решения в суда в исполнение.

Адвокат предложил доверительнице заплатить 500 тыс. руб., за которые он якобы мог добиться того, чтобы осужденная осталась в СИЗО без отбытия в колонию. Получив предложение, мать осужденной обратилась в полицию.

При передаче денег господина Хайбуллина задержали оперативники УФСБ.

Майя Иванова