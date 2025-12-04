Английский судья российскому не приказ

Как стало известно “Ъ”, арбитражный суд Москвы признал противоречащим общепризнанным принципам международного права и некомпетентным приказ суда Дубайского международного финансового центра, поддержавшего компанию Wintershall Dea GmbH в споре с Российской Федерацией на €7,5 млрд. Генпрокуратура в суде доказала, что подобные решения нарушают принцип невмешательства во внутренние дела суверенного государства Россия, а потому не могут быть исполнены.

Генпрокуратура России, действующая в интересах государства, в апреле обратилась в арбитраж с заявлением о запрете компании Wintershall Dea GmbH, юридической фирме Aurelius Cotta, а также арбитрам Шарлю Понсэ, Хамиду Гарави (после отставки требования к нему были прекращены) и Олуфунке Адекойе продолжать и поддерживать разбирательство немецкой компании против Российской Федерации.

Wintershall больше 17 лет сотрудничала с ПАО «Газпром», но в январе 2023 года объявила об уходе с российского рынка. А в конце 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о продаже долей иностранных акционеров, включая Wintershall, в совместных предприятиях национальным собственникам.

Wintershall, утверждая, что из-за указов лишилась возможности вести бизнес в России, а ее инвестиции были конфискованы, в мае 2024 года подала в инвестиционный арбитраж (трибунал) в Гааге иск к РФ на €7,5 млрд.

В свою очередь, московский арбитраж 9 сентября удовлетворил иск Генпрокуратуры России, а 21 ноября 2025 года солидарно взыскал с ответчиков €7,5 млрд за неисполнение данного решения.

Как стало сейчас известно “Ъ”, трибунал в Гааге, в свою очередь, издал четыре приказа, предписав Российской Федерации немедленно прекратить производство в столичном арбитраже, а также не подавать заявления и «не предпринимать иные действия по исполнению решения российского суда на территории РФ или в любой другой юрисдикции». Вместе с тем представители компаний Wintershall и Aurelius Cotta подали два заявления в суд первой инстанции Дубайского международного финансового центра (DIFC) с требованиями обязать Российскую Федерацию прекратить производство по прокурорскому иску.

Такие действия заинтересованных лиц безусловно нарушают установленный российским судом запрет на продолжение спора в зарубежной юрисдикции, подрывают целостность настоящего процесса и, как следствие, ограничивают доступ Российской Федерации к объективному, справедливому, беспристрастному, непредвзятому правосудию, разъяснил в связи этим в конце ноября арбитраж Москвы.

Тем более 19 ноября судья из Великобритании Джереми Кук в Дубае под угрозой тюремного заключения, штрафа и конфискации имущества вынес приказ о временном признании и приведении в исполнение решений международного трибунала.

При этом Российской Федерации предписано незамедлительно принять меры для обеспечения отзыва заявления Генпрокуратуры о взыскании средств, поданного в Арбитражный суд Москвы. Дубайский суд в соответствии с приказом должен быть «незамедлительно проинформирован» об отмене слушания для рассмотрения данного заявления. Кроме того, им предписано принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы заявление Генпрокуратуры России не рассматривалось в московском суде до вынесения решения по заявлению Wintershall в ОАЭ.

Оценив этот приказ, московский арбитраж пришел к выводу, что он противоречит общепризнанным принципам международного права, а судья Кук не имел компетенции принимать такие меры в отношении Российской Федерации. Дело в том, что по закону суды DIFC руководствуются общим правом Англии и Уэльса, а также учитывают положения общего права других юрисдикций.

Как отмечено в решении Апелляционного суда DIFC от 16 июня по делу Korek Telecom Co LLC против Iraq Telecom Limited в судах DIFC применима «Доктрина акта иностранного государства» (Act of State Doctrine), сформулированная судами общего права. Суть данной доктрины раскрыта и утверждена Верховным судом Англии и Уэльса, который постановил, что судьи признают и не будут оспаривать действие законодательства или иных законов иностранного государства в отношении действий, которые имели место или вступили в силу на территории этой страны. Они также признают и не будут обжаловать действие акта исполнительной власти иностранного государства в отношении любых действий, вступивших в силу на территории этого государства.

Приведенная доктрина судов общего права, указал московский арбитраж, также соответствует фундаментальному принципу международного права «равные не имеют власти друг над другом» (Par in parem non habit imperium), в силу которого суверенное государство не подчиняется исполнительной или судебной власти другой равноправной страны. Этот принцип, отмечает арбитраж, подтвержден международной судебной практикой, в том числе решением Международного суда ООН в 2012 году по делу «Германия против Италии при участии Греции».

Арбитражный суд Москвы, в отличие от суда DIFC, в его компетенцию не вмешивался и процессу правосудия не препятствовал, говорится в документе, имеющемся в распоряжении “Ъ”.

В рамках настоящего дела, отмечается в разъяснении, с учетом исключительной компетенции, предоставленной АПК РФ, исследовались обстоятельства инициированного компанией Wintershall разбирательства против Российской Федерации, которое ведется «ангажированными лицами — Шарлем Понсэ и Олуфунке Адекойей — с нарушением общепризнанных принципов справедливости, равенства сторон и нейтральности судопроизводства». Также, отмечается в документе, принцип международного права о невмешательстве во внутренние дела суверенного государства закреплен в соответствующей декларации, принятой ООН еще в 1965 году.

В свою очередь, приказ дубайского суда, вопреки фундаментальным принципам международного права, предписывает России, как суверенному государству, отказаться от защиты своих публичных интересов. Он направлен на вмешательство в работу органов госвласти и правосудия России, что противоречит принципам международного права и положениям национального законодательства, а потому не может быть исполнен.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая