Банк России выпустит памятные монеты с «Фиксиками»

Банк России (ЦБ) 5 декабря выпустит в обращение памятные монеты с персонажами «Фиксики». Монеты вошли в серию «Российская (советская) мультипликация».

Как уточнили в пресс-службе регулятора, номинал монет:

3 руб. из серебра;

25 руб. из стали с никелевым покрытием;

25 руб. из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.

Детский мультсериал «Фиксики» появился в России в 2010 году. Его герои — это маленькие человечки, которые живут внутри разных приборов и механизмов. Фиксики хорошо разбираются в любой технике и объясняют детям их устройство. У фиксиков есть друг из человеческого мира, это школьник Дим Димыч. Мультфильм создан по мотивам повести Э. Успенского «Гарантийные человечки».