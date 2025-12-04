В «Ренессанс Капитале» спрогнозировали доллар по 100 руб. в 2026 году

Курс доллара достигнет 100 руб. к концу 2026 года. Таким прогнозом поделился главный экономист «Ренессанс Капитала» Андрей Мелащенко на конференции ИД «Коммерсантъ». Среднегодовой курс ожидается на уровне 92 руб. за доллар. На ослабление рубля повлияет рост потребительского кредитования и оживление спроса, добавил он.

«Сильный рубль» в 2025 году экономист объяснил жесткой денежно-кредитной политикой (ДКП) и продажей валюты Банком России. В следующем году, по его словам, поддержка будет ослабевать.

Господин Мелащенко также ожидает дальнейшее снижение ключевой ставки до 16% в декабре и до 12% в 2026 году. Инфляция при этом на конец следующего года снизится до 5%.

В октябре Банк России в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Она стала меньше на 50 базисных пунктов и составила 16,5% годовых. Согласно прогнозу Банка России, в 2026 году ставка снизится до 13–15%. При этом средний курс доллара, по оценке Альфа-банка, составит 94,3 руб./$, по оценке ВТБ — 90 руб./$ при текущем курсе ниже 78 руб./$.