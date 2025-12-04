Женщина и ребенок погибли после лобового столкновения с грузовиком под Серовом

В результате ДТП на трассе в Серовском районе (Свердловская область) погибли женщина и ребенок, сообщили в ГИБДД по Свердловской области. Авария произошла на 25-м километре автодороги Серов—Сосьва— Гари.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительной информации, женщина-водитель KIA Spectra выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком КАМАЗ, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП женщина-водитель KIA и малолетний ребенок погибли на месте от полученных травм. Их личности в настоящий момент устанавливаются. Еще один ребенок получил травмы различной степени и был доставлен в больницу.

На месте работают оперативные службы и следственно-оперативная группа. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства происшествия. «Для проведения необходимых мероприятий движение на данном участке автодороги временно ограничено в обоих направлениях. Водителям необходимо заранее планировать маршруты и объезды»,— добавили в Госавтоинспекции.

Полина Бабинцева