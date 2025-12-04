Жители Орска на прямой линии с губернатором усомнились в готовности Оренбуржья к паводку

Жители Орска на прямой линии с губернатором Оренбургской области с Евгением Солнцевым сказали, что опасаются повторения в регионе ситуации с паводком 2024 года. Глава Оренбуржья заверил горожан, что необходимые работы уже ведутся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Евгений Солнцев рассказал, что в октябре состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, где были даны поручения всем службам. В настоящее время начата подготовка к приему паводковых вод на водохранилищах области.

Муниципальные образования проводят предпаводковую проверку гидротехнических сооружений. Крупные водохранилища Оренбургской области уже запасли емкость для паводковых вод 2026 года. Кроме того, завершена расчистка реки Сорочки в Кирсановке, продолжаются работы на реках Сорока и Черная.

Также закончена разработка декларации безопасности защитных дамб Орска. Документы направлены на экспертизу, и утверждение декларации планируется завершить в этом году.

Паводок в Оренбургской области в 2024 году начался 5 апреля после прорыва защитной дамбы в Орске. 14 апреля уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга достиг 12 м. Подтопления затронули 32,6 тыс. жилых домов, 52,4 тыс. приусадебных участков и 46 низководных мостов.

С подтопленных территорий эвакуировали 17,8 тыс. человек. В результате паводка в Оренбуржье пострадали 60 социальных объектов, уничтожены шесть детских лагерей.

Более 4,5 тыс. человек остались без жилья, еще у 20 тыс. вода серьезно повредила имущество. Согласно отчету МЧС за 2024 год, в Оренбургской области из-за паводка погибли 15 человек, пострадали — более 311 тыс.

Георгий Портнов